Kim Glow et Mickael Vendetta : "viol", "dictature", propos chocs sur le vaccin et le pass sanitaire

On l'avait presque oublié, mais Mickael Vendetta a bien l'intention de revenir sur le devant de la scène. Malheureusement, ce n'est pas pour de très bonnes raisons. Ainsi, après s'être récemment fait remarquer sur YouTube où il profitait d'une vidéo pour insulter Cyril Hanouna de "mouche à m*rde" et "p*te à buzz", l'ex-candidat de télé-réalité a cette fois-ci décidé de s'en prendre... au vaccin contre la Covid-19.

Mickael Vendetta compare le vaccin à un viol

Suite à l'allocution d'Emmanuel Macron ce lundi 12 juillet 2021, durant laquelle le président a établi de nouvelles mesures pour enrayer l'épidémie, étendant notamment l'importance du pass sanitaire, Mickael Vendetta a exprimé toute sa colère face au seul remède efficace contre le virus.

Visiblement apeuré par les piqures et peu convaincu par ses effets, l'ancien Skyblogueur a donc profité de son compte Instagram pour partager sa réticence à l'idée de se faire soigner. A travers une image, il a dans un premier temps déclaré, "Le vaccin obligatoire c'est comme un viol. Une pénétration sans consentement", avant d'ajouter en légende, "Non, je ne me ferai pas violer par Big Pharma".

Une comparaison honteuse vis-à-vis des personnes réellement victimes de violences sexuelles, mais également idiote puisque l'obligation de vaccination ne le concerne pas. Olivier Veran l'a rappelé, seuls les soignants devront impérativement être vaccinés d'ici septembre afin d'éviter l'aggravation des cas auprès des personnes vulnérables.

Malgré tout, ces propos ne sont en rien une surprise de la part de quelqu'un qui passe son temps libre à sortir des théories du complot. Dernière en date ? Emmanuel et Brigitte Macron ne seraient pas vaccinés et auraient manipulé les Français...