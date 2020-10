Kat Graham : que devient l'ex star de The Vampire Diaries ?

En dehors des téléfilms romantiques, Kat Graham continue aussi à tourner d'autres types de projets. Elle a prêté sa voix pour la série d'animation Le Destin des Tortues Ninja. Et ce n'est pas tout, la comédienne a aussi joué dans les films How It Ends avec Theo James et Forest Whitaker, The Poison Rose avec John Travolta et Morgan Freeman, Emperor sur l'esclavage ou encore Cut Throat City (dispo sur Apple TV).