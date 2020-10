Justin Bieber x Crocs : des chaussures ultra confortables dans une couleur flashy

Justin Bieber va sortir une collab avec Crocs

Quelles sont les chaussures qui sont utilisées par le personnel soignant tant elles sont confortables ? Qui même en version à talons ont été en rupture de stock en quelques heures ? Et dont les modèles sont controversés : soit validés soit jugés horribles ? La question, elle est vite répondue, ce sont les Crocs ! Eh bien Justin Bieber a collaboré avec Crocs via sa marque Drew House. Ensemble, le chanteur canadien et la marque de chaussures ont créé une paire jaune pétard, avec des charms à clipser dessus comme un arc-en-ciel, un ourson, une part de pizza ou encore une fleur. Une paire qui sera vendue en édition limitée à partir du mardi 13 octobre 2020 pour environ 51 euros sur l'e-shop.