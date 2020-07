Crocs x KFC : la collab débarque (et les chaussures sentent le poulet)

KFC x Crocs : les chaussures les plus improbables du monde ?

Mais jusqu'où iront-ils ? Crocs a sorti ce mardi 28 juillet 2020 des chaussures au comble de la laideur. Déjà, les Crocs imaginées en collab avec Nicole McLaughlin avaient de quoi faire parler. Coup de génie fashion ou modèle simplement moche ? La question se posait. Et elle se pose encore avec ces chaussures KFC x Crocs. Parce que déjà, non seulement ce sont des Crocs, et malgré le confort extrême elles sont souvent rarement considérées comme belles. Mais en plus, cette fois, elles ont des sortes de pins en forme de pilons de poulets sur le dessus.

Sans oublier qu'elles sentent aussi le poulet. Ce qui rappelle un peu le vernis goût poulet frit de KFC. Donc ça vous donnera faim toute la journée ET vous puerez la friture même si vous mettez du parfum. Vos dates seront ravis quoi.

Alors oui, les fans du fast-food peuvent y voir une pièce rare et se ruer pour la shopper (sachant que Kim K et Kanye West font partie des adeptes de KFC). Mais en dehors d'eux, on ne sait pas trop qui osera les acheter, à part peut-être des influenceurs qui y voient une paire hype ou idéale pour se faire remarquer ? Et pourtant, elles se revendent déjà jusqu'à 200 dollars sur StockX...

Une collab attendue depuis des mois

Même si ces chaussures ne sont pas très esthétiques, elles sont attendues depuis des mois par beaucoup d'internautes. Sur Instagram, KFC avait teasé leur sortie en expliquant avec humour : "Le dicton est vrai, les bonnes choses et les Crocs qui ressemblent à un seau de poulet frit arrivent à ceux qui savent attendre. Les Kentucky Fried Chicken x Crocs Classic Clogs seront enfin servies le 28 juillet".