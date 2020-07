Crocs dévoile sa nouvelle paire de chaussures : validée ou juste horrible ?

Comme vous pouvez le voir, ce sont des Crocs noires, avec un bout de tissu style anorak qui entoure la cheville, pour les transformer en bottines. Des chaussures pratiques donc et confortables comme le veut l'enseigne, mais très particulières. Et à cela s'ajoute aussi une brosse à dents, une lampe torche et ce qui ressemble à une corde pour faire de l'escalade. Une paire qui peut donc te sauver la vie si tu dors chez ta BFF ou chez ton date Tinder et que tu dois te laver les dents, ou que tu fais du camping en mode tente ou roots et que tu as besoin de lumière ou encore que tu as une envie d'escalader une falaise cet été.

Ce modèle inédit choque parce qu'il a l'air aussi moche que tendance. Clairement, la question se pose : s'agit-il d'une pièce mode ultra trendy et imaginée avec génie ou juste de chaussures horriblement laides ? Après tout, après le must-have du combo claquettes-chaussettes et de la mode des sandales-chaussettes, on se dit que tout est permis.

Une créatrice de chaussures pas comme les autres

Star d'Instagram et reine de l'upcycling, Nicole McLaughlin est connue pour transformer tout ce qui lui tombe sous la main en objets recyclés, à la limite entre l'art et la mode. On ne peut pas lui enlever qu'elle a beaucoup d'imagination et de talent, mais pour la plupart des mortels, la styliste va quand même assez loin dans ses délires créatifs.

Elle métamorphose tout en chaussures : des filets d'oranges pour se faire un petit déjeuner continental n'importe où, des cupcakes si t'as un petit creux, des glaçons si tu dois aller à un apéro, des balles de tennis pour changer des après-midi plages, des mots croisés avec lumière intégrée pour ne pas s'ennuyer si Netflix ne capte pas, ou encore un modèle permettant d'emporter ta paire de lunettes de vue et ton Stabilo en cours, sans avoir besoin de sac.