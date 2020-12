Justice League : 6 anecdotes sur le film

Une scène finale en guise de teasing

Ce n'est pas une mais deux scènes post-génériques qui sont visibles à la fin de Justice League. Et la plus intéressante est bien évidemment celle avec l'introduction de Deathstroke incarné par Joe Manganiello. Mais au fait, à quoi servait-elle réellement ? Si à l'écran on pouvait comprendre qu'il s'agissait d'un teasing pour Justice League 2 - qui ne verra finalement jamais le jour, celle-ci était en réalité pensée pour... The Batman. Dans une récente interview accordée à Yahoo, le comédien a révélé, "[Avec Joss Whedon] Ils ont retourné tous les dialogues de Jesse Eisenberg [Lex Luthor] pour teaser Justice League 2, qui aurait dû être centré autour de l'Injustice League. Mais tous ces dialogues étaient à l'origine autour de Batman qu'ils ont modifié par des répliques comme 'Ne devrions-nous pas avoir notre propre ligue ?'"

Et à en croire Joe Manganiello - qui sera d'ailleurs de retour dans la Snyder Cut, le film The Batman de Ben Affleck, finalement annulé, aurait dû être incroyable. L'acteur l'a confié, "C'était une histoire extrêmement sombre dans laquelle Deathstroke avait le rôle d'un méchant de film d'horreur qui détruit la vie de Bruce de l'intérieur. Il tuait petit à petit tous les proches de Bruce afin de le faire souffrir et détruire sa vie, car il lui reprochait d'avoir détruit la sienne."