Just Riadh en larmes et à bout, il se confie sur son "craquage"

Voilà maintenant quelques années que l'influenceur Just Riadh fait rire les internautes avec ses vidéos partagées sur Instagram. Pourtant, cette semaine, il a inquiété ses abonnés après s'être filmé en train de pleurer en story. S'il s'affiche toujours souriant, il a posté une photo de lui les larmes aux yeux ce mardi 14 juillet 2020. En légende, on peut lit un message de désespoir : "Petit à petit on perd des amis, on perd un petit peu tout et à force de perdre encore et toujours, on se dit "à quoi bon vivre si c'est ça la vie ?".

Just Riadh en larmes sur Instagram, il se confie

Mais que s'est-il passé ? Face aux nombreuses questions de ses fans, l'influenceur s'est exprimé en story Instagram : "C'est juste un craquage psychologique. Enfin pas psychologique mais intérieur, j'en pouvais plus. Trop de trucs se sont passés dans ma vie, que ce soit perso ou professionnel. Et tout est sorti comme ça, d'un coup. Je ne me sentais pas bien". Depuis, l'influenceur semble aller un peu mieux : "la vie continue", écrit-il. Espérons que les choses s'arrangent pour lui.

Il ne sera malheureusement pas le premier à craquer. Jimmy fait l'con, Romy, EnjoyPhoenix... de nombreux youtubeurs et influenceurs ont confié leur mal-être et angoisse...