Julien Geloën (Secret Story 10) : son père mort du coronavirus, son message émouvant

Après avoir reçu le soutien de ses abonnés, mais aussi de son ancien ennemi, Bastien Grimal, Leslie Dasc, Eddy Papeoo (Friends Trip 3), Julien Geloën a donné de ses nouvelles en vidéo : "Je tenais quand même à vous dire que ça va, que c'est la vie. C'est ça qui est beau dans la vie, c'est que ce n'est pas éternel. Par contre, les souvenirs le sont. Je vais faire en sorte que ça reste le plus longtemps possible dans ma tête. Je vous remercie du fond du coeur. Je remercie le personnel soignant que j'ai rencontré hier soir. Ils sont mal protégés (...) Je sais que vous avez fait le maximum." On envoie toutes nos pensées au YouTubeur/DJ et à Xavier Delarue, qui a lui aussi perdu son père à cause du coronavirus, ainsi qu'à toutes les familles endeuillées actuellement. Courage.