Léa Camilleri donne des nouvelles rassurantes de sa mère atteinte du coronavirus : "elle l'a fait"

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus en France, plus de 4 000 personnes sont décédées à l'hôpital et 56 989 ont été testées positives. Parmi elles se trouvent la maman de Léa Camilleri : "Nous sommes le lundi 23 mars, aujourd'hui ma mère a été admise au CHU de Purpan à Toulouse après été testée positive au Covid-19 et est actuellement sous assistance respiratoire (...) Ce soir, elle est toute seule à l'hôpital. La réalité, c'est ça", a annoncé la YouTubeuse en larmes sur Instagram. Son message a ému tous ses abonnés qui n'ont pas manqué de lui apporter du réconfort.

"Tout s'est enchaîné si vite"

Dix jours après son annonce, Léa Camilleri a posté un nouveau message pour expliquer l'évolution de l'état de santé de sa mère : "Tout s'est enchaîné si vite. L'hospitalisation. La mise sous oxygène. Le départ aux soins intensifs. La place qui se libère en réanimation. La décharge a signer pour qu'elle se fasse intuber si la nuit se passe mal pour elle. Sa surinfection des poumons. Le virus qui gagne du terrain. Sa peine a respirer. Sa voix essoufflée qui essaye de nous rassurer par FaceTime. L'interdiction de se déplacer. De la voir. Et savoir quelle est seule. Complètement seule. À l'hôpital."

Léa Camilleri donne des nouvelles rassurantes

La co-réalisatrice du documentaire Dogs of Tchernobyl donne ensuite des nouvelles rassurantes : "À J+10 ma mère est sortie des soins intensifs. elle est toujours hospitalisée. Elle ne respire pas encore seule. Mais l'orage qu'elle a du traverser vient de s'estomper. C'était dur. C'était éprouvant... mais elle l'a fait. Elle fait partie de ce 'nombre' qui a survécu au coronavirus." Une excellente nouvelle !

Léa Camilleri poursuit : "Après le post de la vidéo ou j'explique la situation, j'ai reçu beaucoup de messages, de témoignages et de mots qui ont beaucoup touchés ma mère et j'aime à penser qu'elle s'est aussi battue sachant qu'on était tous avec elle. Internet c'est parfois un lieu où il est mal vu de se livrer, mais si mon message a pu permettre de prendre conscience qu'il fallait protéger les gens que l'on aime en restant chez soi. Mission accomplie."