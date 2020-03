Léa Camilleri en larmes : sa mère atteinte du coronavirus et hospitalisée, elle témoigne

Les chiffres font froid dans le dos. Ce lundi 23 mars 2020, le ministre de la santé Olivier Véran a annoncé que le coronavirus a tué 860 personnes en France, soit 186 de plus en 24h, dont cinq médecins. 2 082 personnes sont en réanimation. Il y a désormais 19.856 cas de contamination au coronavirus confirmés. Parmi eux, la mère d'une célèbre vidéaste et influenceuse : Léa Camilleri. Dans une vidéo postée sur Twitter et sur Instagram, celle qui a réalisé le documentaire Dogs of Chernobyl a annoncé ce lundi soir que sa mère avait été testée positif au covid-19 et hospitalisée sous assistance respiratoire : "Nous sommes le lundi 23 mars, aujourd'hui ma mère a été admise au CHU de Purpan à Toulouse après été testée positive au Covid-19 et est actuellement sous assistance respiratoire."

La mère de Léa Camilleri hospitalisée à cause du Coronavirus

En larmes, elle invite à prendre conscience de la gravité de la situation : "Jamais de ma vie, j'aurais cru prononcer ces mots, pourtant c'est la réalité. C'est la réalité de ce que l'on vit en ce moment. Ma mère est à la retraite, elle ne fréquente pas forcément les endroits où il y a du monde, elle n'a pas pris l'avion, elle n'a pas voyagé. Et ce soir, elle est toute seule à l'hôpital. La réalité, c'est ça. Et que, tant que ça ne nous touche pas directement, on ne se sent pas concerné. Pourtant, on est tous concernés."

Alors que les mesures de confinement ont été renforcées, elle supplie les Français à rester chez eux : "Si vous le faites pas pour vous, faites-le pour vos parents, pour vos grands-parents, faites-le pour les gens que vous aimez parce que c'est important. C'est la seule chose qu'on puisse faire qui est réellement efficace. J'en ai pris la plus haute mesure ce soir. Apprendre que sa mère est à l'hôpital, ça fait prendre conscience qu'on aurait pu limiter tout ça. Sauf qu'il y a quelques jours, on ne savait pas quoi faire."

"On est tous concernés"

Elle remercie le personnel soignant : "on a eu la chance qu'elle puisse être prise immédiatement, merci beaucoup, parce que dans quelques jours ça ne sera pas comme ça. Dans quelques jours, le personnel sera encore plus fatigué qu'il ne l'est déjà. C'est une situation extrêmement compliquée mais merci du fond du coeur au personnel soignant, vraiment. Je vous applaudissais déjà tous les soirs à 20h mais ça a une autre saveur maintenant." Elle conclut par "Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches".