Dogs of Chernobyl : conditions de tournage, risques de contamination... Léa Camilleri se confie

En interview pour Purebreak, Léa Camilleri est revenue sur les conditions de tournage. Si c'est Lucas qui a rempli toutes les formalités pour qu'Hugo et elle puissent l'accompagner, ils ont dû rester vigilants une fois sur place : "Ce n'est pas anodin de venir tourner dans la zone de Tchernobyl pour la simple et bonne raison que ça reste quand même une zone contaminée. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Même si elle a été décontaminée maintes et maintes fois et qu'il y a eu énormément de gens dépêchés pour décontaminer la zone, ça reste une zone contaminée", précise Léa.

Des conditions de tournage particulières

"Il y a des règles très strictes de sécurité à respecter : on ne mange pas, on ne boit pas dans la zone d'exclusion, on ne pose rien par terre, on n'essaie de ne rien toucher. Dès qu'on touche quelque chose, on se lave les mains. A plusieurs endroits autour de la centrale, il y a des portiques de sécurité qui contrôlent tes pieds, tes mains, ta tête, ton dos pour savoir s'il y a une particule radioactive sur toi. C'est assez stricte, il faut se soumettre à pas mal de contrôle et surtout faire très attention à ce que l'on fait.". Elle insiste sur l'importance de "ne pas minimiser les risques de contamination" : "si on respecte ces règles de base, normalement tout se passe bien.".

"C'est important de ne pas minimiser les risques de contamination"

Ont-ils eu des appréhensions à partir sur place et à entrer en contact avec les chiens ? "Forcément, quand on prépare le tournage, qu'on se met en condition et qu'on sait qu'on va approcher des chiens, peut-être qu'il y a une appréhension mais on ne s'est pas trop posé la question, on avait très hâte de les rencontrer. Par contre, après chaque interaction avec les chiens, on prend bien soin de se laver les mains parce que des particules radioactives se logent dans la fourrure des chiens." Contrairement à ce que l'on peut penser, les chiens sont hyper avenants envers les humains (sauf les plus timides) et demandent plein de câlins.