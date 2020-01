Julien Bert (Les Princes) s'explique après son pétage de câble pour Hilona : "C'était trop violent"

Dès sa rencontre avec Hilona dans Les Princes et les princesses de l'amour 3, Julien Bert a eu un réel coup de coeur pour elle mais, malgré ses sentiments, il a joué le jeu avec ses prétendantes. Sauf qu'au fur et à mesure de l'aventure, il n'arrivait plus à cacher son attirance pour celle qui est sa petite amie aujourd'hui. L'ex-candidat de Moundir et les apprentis aventuriers 3 a alors décidé de tout lui avouer et de se montrer honnête envers tout le monde... avant que tout parte en vrille. Alors que Julien Bert s'attendait à continuer à vivre son histoire avec Hilona, l'agence sur mesure a décidé de la faire partir.

"Ils ont coupé pas mal de choses, je pense que c'était trop violent"

Lorsque le pote de Julien Guirado a appris le départ de l'ex de Paga, il est entré dans une colère noire et s'est montré violent : il était prêt à tout casser quoi. D'ailleurs, on n'a pas tout vu à la télé : "Ils ont coupé pas mal de choses, je pense que c'était trop violent et c'est normal qu'ils ne montrent pas ça aux jeunes parce qu'on est des exemples... Ils m'ont mis dans une colère noire, Valérie Damidot elle pouvait venir redécorer la maison. J'ai tout cassé", a-t-il expliqué sur Snapchat avant de révéler que Aïssa s'est reçue un bout de bois lorsqu'il a donné un coup dans un objet.

L'ex de Milla Jasmine ajoute : "Je crois que je peux arrêter ma carrière en télé-réalité. Après tout ça, je vais me sentir comme un clown qui fait son dernier tour de piste. Vous allez voir une facette cachée de Juju que j'avais réussi à garder depuis sept ans que je fais des tournages télé. J'avais accumulé trop de choses au fond de moi." Aujourd'hui, Julien Bert et Hilona filent le parfait amour, tout est bien qui finit bien.