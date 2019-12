Hilona revient sur son ex Paga : elle révèle les vraies raisons de leur rupture

Hilona aurait été trompée

Paga s'était confié sur sa rupture avec Hilona, expliquant qu'ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde et qu'il n'avait pas trouvé le petit truc en plus avec elle. Sauf que la candidate que vous allez bientôt pouvoir suivre dans Les Princes et les Princesses de l'amour 3 sur W9 a raconté à Télé Loisirs une toute autre version de leur séparation.

Celle qui est aujourd'hui en couple avec Julien Bert, avec qui elle est comblée de bonheur, a révélé que les vraies raisons de sa rupture avec Paga, c'est qu'il aurait été infidèle. "De retour en France, on s'est séparés. Il m'a trompé" a ainsi indiqué Hilona, "J'ai continué ma vie sans lui et on m'a proposé Les Princes de l'amour 7, j'ai accepté".

"Je préfère ne pas parler à Paga"

Malgré cette tromperie, Hilona a précisé ne pas haïr son ex copain. "Paga n'a aucun problème avec moi. Moi non plus, mais je n'ai plus grand chose à lui dire. Pour ma part, c'est très froid. Je n'ai pas apprécié ce qu'il a fait, mais je n'ai pas de haine envers lui. Ça peut arriver à tout le monde, mais c'est du passé" a-t-elle détaillé.

Très heureuse et épanouie avec Julien Bert, la gagnante de Moundir et les apprentis aventuriers 4 a précisé qu'elle ne parlait plus autant au Marseillais qui lui a fait du mal : "Aujourd'hui, je suis en couple avec Julien alors même par respect pour lui, je préfère ne pas parler à Paga".