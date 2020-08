Julie and the Phantoms : découvrez la première bande-annonce en exclu

La rentrée sera très chargée sur Netflix ! Après nous avoir déjà gâté cet été, la plateforme dévoilera en septembre de nouvelles séries originales comme Ratched avec Sarah Paulson et Julie and the Phantoms. Il y a quelques semaines, nous vous avions dévoilé les premières photos mettant en scène les personnages principaux. Place à la bande-annonce.

La première bande-annonce de Julie and the Phantoms

Dans la première bande-annonce de Julie and the Phantoms, nous faisons la connaissance de Julie, une jeune adolescente passionnée de musique mais qui n'a pas rejoué depuis le décès de sa mère. Alors qu'elle se rend dans son studio, elle fait une étonnante découverte : elle peut voir les membres d'un groupe de rock, morts des années plus tôt. Ensemble, ils vont monter le groupe Julie and the Phantoms.

Une série musicale qui devrait séduire les fans de High School Musical, Camp Rock ou encore Descendants. C'est d'ailleurs Kenny Ortega, réalisateur de la saga avec Vanessa Hudgens et Zac Efron et de celle portée par Dove Cameron qui est aux commandes de Julie and the Phantoms. Côté casting, Julie and the Phantoms met en scène la talentueuse Madison Reyes, dont c'est le tout premier rôle devant les caméras. L'actrice donne la réplique à Charlie Gillepsie (vu dans deux épisodes du reboot de Charmed), Jeremy Shada (Lost, Ghost Whisperer) et Owen Joyner (100 choses à faire avant le lycée, L'École des chevaliers).

Rendez-vous le 10 septembre sur Netflix pour découvrir Julie and the Phantoms.