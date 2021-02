Julia Morgante (Les Princes) séparée de Yann : elle dévoile enfin les vraies raisons de leur rupture

Depuis la fin des Princes et les princesses de l'amour 4, Julia Morgante est célibataire ! Eh oui, elle n'est plus en couple avec son ex, Yann, et ne fréquente pas non plus son ancien prétendant, Jonathan, même s'ils ont essayé une relation après l'aventure : "On s'est un peu fréquenté, voilà, mais ça n'a pas fonctionné. Je pense que la différence de caractères a joué contre nous, je ne peux pas vraiment dire qu'on s'est donné les moyens", a-t-elle expliqué. Une grosse déception pour ses abonnés.

Julia Morgante se confie sur sa rupture avec Yann

Aujourd'hui, Julia Morgante a enfin décidé de lever le voile sur les raisons de sa rupture avec Yann, qu'elle connaît depuis 9 ans : "C'était un choix commun. Personne n'a largué personne. On a ouvert les yeux sur le fait que nous avions sûrement une boucle à boucler, une dernière fois à tenter, et que nous nous voilions la face à Marseille. Malheureusement, de retour chez nous, une fois que la bulle du tournage a éclaté, la réalité est revenue et voilà..."

La candidate des Princes et les princesses de l'amour 4 (ou Les Princes de l'amour 8) ajoute : "On savait pertinemment qu'on avait une chance sur deux de ne pas y survivre. Je ne sais pas si ça a été coupé au montage, mais dans nos interviews de fin de tournage, on a bien dit qu'on se laissait une dernière chance, tout en sachant les risques que cela comprenait. Cependant, notre relation amicale est si belle et si précieuse, je n'ai pas envie de la perdre."