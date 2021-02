Julia Morgante (Les Princes) choquée par la révélation de Ken : "Je suis hyper gênée" (EXCLU VIDEO)

Au début de l'aventure des Princes et les princesses de l'amour 4, Bastien Grimal avait souvent un faible pour les prétendantes des autres princes, Mujdat Saglam, Mathias et Jonathan. Il est finalement reparti avec Kellyn. Aujourd'hui, c'est au tour d'un prétendant pour craquer pour une autre princesse que la sienne. Comme on peut le voir depuis quelques épisodes, Ken ne ressent aucun feeling avec Alix et commence à être attiré par Julia Morgante. Il a révélé son secret à l'ex de Milla Jasmine, mais quelle sera la suite pour lui ?

Ken avoue son secret à Julia Morgante

Dans un premier temps, Ken décide de tout avouer à Julia. Pour vous donner un petit aperçu de ce qu'il vous attend, un extrait exclu est dispo dans notre diaporama. On peut y découvrir l'ex-candidat de La Villa des Coeurs Brisés 5 complètement stressé et paniqué face à l'ancienne petite amie de Bastien Munez (La Bataille des couples 2) : "Je suis venu pour Alix sauf que je n'ai pas eu de feeling, elle non plus. Je ne vais pas passer par 4 chemins, tu es une femme qui me plaît", lui balance-t-il.

Une révélation inattendue qui laisse Julia Morgante sous le choc : "Je ne m'y attendais pas du tout. Je suis hyper gênée", confie-t-elle face caméra. Il y a de quoi ! Maintenant, reste plus qu'à savoir la réaction d'Alix face à cette nouvelle et si Ken deviendra le prétendant l'ex-candidate des Marseillais Australia ou non. Certains ont déjà la réponse puisque les épisodes des Princes et les princesses de l'amour 4 (ou Les Princes de l'amour 8) sont dispo en avance sur la plateforme Salto.