Jujutsu Kaisen en live-action : découvrez les acteurs et les costumes incroyables de ce projet

Jujutsu Kaisen en live-action au Japon

Après l'anime, le film d'animation (lire notre critique de Jujutsu Kaisen 0) et le jeu vidéo, le manga Jujutsu Kaisen signé Gege Akutami va avoir le droit à une nouvelle forme d'adaptation. Comme c'est régulièrement le cas au Japon, l'histoire de Yūji Itadori, Megumi Fushiguro ou encore Nobara Kugisaki et Satoru Gojō va en effet bénéficier d'une version live-action. Non, il ne s'agira pas d'une série comme Cowboy Bebop ou One Piece sur Netflix mais... d'une pièce de théâtre.

Ainsi, c'est du 15 au 31 juillet 2022 que la pièce Jujutsu Kaisen écrite par Kôhei Kiyasu (elle développera les premiers arcs du manga) et mise en scène par Kensaku Kobayashi, sera jouée au Théâtre Galaxy à Tennôzu (Tokyo) avant d'être reprise du 4 au 14 août de cette même année au Mielparque Hall à Osaka.

Les acteurs en costume se dévoilent

Un projet forcément intrigant sur le papier au regard de cet univers fantastique porté par des personnages et monstres aux pouvoirs spectaculaires (on se demande encore de quelle façon le don de Gojo pourra être mis en scène), mais qui devrait se montrer particulièrement fidèle au travail de Gege Akutami. Tout du moins, dans ses costumes.

Vous pouvez le découvrir ci-dessous, même si on n'échappe pas à un petit côté cosplay, le résultat n'est pas si mal et semble même nettement plus réussi que l'horrible travail effectué sur le nouveau film live-action Fullmetal Alchemist, notamment au niveau des fléaux qui se révèlent impressionnants !

Yûji Itadori incarné par Ryūji Satō