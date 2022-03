Fullmetal Alchemist : deux nouveaux film en live-action cette année, dates de sortie et bande-annonce dévoilées

Deux nouveaux films live-action pour Fullmetal Alchemist

Après avoir été adapté en anime, jeux vidéo, jeux de cartes à collectionner, romans... c'est le 1er décembre 2017 que le manga Fullmetal Alchemist a eu le droit à son propre film en live-action signé Fumihiko Sori. Malheureusement pour les fans, alors que l'espoir était immense pour ce projet, le résultat n'a clairement pas été à la hauteur de l'oeuvre d'Hiromu Arakawa et de leurs attentes.

La déception s'est même révélée si grande vis-à-vis de sa réalisation et des effets spéciaux qui sonnaient terriblement cheap que le film est désormais cité parmi les plus mauvaises adaptations de manga en live-action au côté de DragonBall Evolution et Death Note (Netflix). C'est dire.

Pourtant, aussi étonnant que cela puisse paraître, ce bide monumental n'a étonnamment pas convaincu les studios de faire le dos rond. Au contraire, on vient de l'apprendre avec surprise, ce sont deux suites qui vont bientôt être dévoilées sur nos écrans.

Un trailer et des dates de sortie dévoilées

Tandis que le manga a fêté ses 20 ans l'an passé, le réalisateur Fumihiko Sori a retrouvé la même équipe qu'en 2017 afin de poursuivre cette histoire, à savoir Ryûsuke Yamada en tant que Ed et Atomu Mizuishi en tant qu'Alphonse Elric. De même, Tsubasa Honda sera de retour pour le rôle de Winry Rockbell et Dean Fujioka pour celui de Roy Mustang. De quoi assurer une réelle continuité pour la saga.

Et oui, on a bien écrit "a retrouvé" puisque les deux films ont déjà été tournés et montés. Aussi, cela vient d'être confirmé, c'est le 20 mai 2022 (au Japon) que sortira au cinéma Hagane no Renkinjutsushi: Kanketsu-hen - Fukushûsha Scar qui se concentrera sur l'affrontement entre Ed et Scar (incarné ici par Mackenyu Arata), et c'est le 24 juin 2022 (au Japon) que la trilogie se conclura avec Hagane no Renkinjutsushi: Kanketsu-hen - Saigo no Rensei qui s'intéressera à l'ultime combat mis en scène dans le manga.

Un retour inattendu qui est néanmoins déjà à l'origine d'une petite surprise. Vous pouvez le découvrir dans notre diaporama, une première bande-annonce a en effet déjà été dévoilée. Le twist ? Celle-ci est présentée par Romy Park et Rie Kugiiya. Deux noms qui vous disent probablement quelque chose, puisqu'il s'agit tout simplement des doubleuses de Edward et Alphonse Eric dans le célèbre anime.