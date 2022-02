Juju Fitcats sur ses problèmes de santé et la maternité : "Je me suis dit 'Je suis stérile'"

Si certain(e) abusent des filtres et font croire qu'ils vivent une vie parfaite au quotidien, ce n'est pas le cas de Juju Fitcats. Justine Becattini de son vrai nom assume ses "défauts" et s'est déjà livrée sur son rapport avec les réseaux. "On est humains, la perfection n'existe pas" avait-elle confié à PRBK lors d'une interview. A travers ses témoignages, elle a aussi évoqué l'anorexie dont elle a souffert mais également sa maladie auto-immune. "Je ne l'ai pas depuis ma naissance, elle est arrivée à l'âge de 8-9 ans suite à une période de stress ou plutôt de dépression de l'enfant que j'ai faite à l'âge de 7 ans" avait-elle expliqué. Une maladie dont elle souffre depuis un choc émotionnel et qui a eu plusieurs conséquences sur sa santé, comme elle le confie à Bastos.

"Je n'avais plus de règles pendant cinq ans"

Juju Fitcats était l'invitée de Bastos pour une vidéo et s'est confiée sur la maternité. La star du web, explique notamment en fin de vidéo qu'à cause de sa maladie, elle n'a plus eu ses règles pendant de nombreuses années. Une chose qui l'a fait réfléchir sur le fait de, peut-être, ne pas avoir d'enfants biologiques. "Je n'avais plus de règles pendant cinq ans à cause de mes soucis de santé. Et je me suis dit : 'Je suis stérile'. Pendant cinq ans, du coup, tu te dis : 'Mais si je veux des enfants, je fais comment ?' Donc tu réfléchis à toutes les autres possibilités. C'était grave ancré dans ma tête, que j'adopterais" a-t-elle confié avant d'ajouter : "C'est aussi cool, parce qu'il y a plein d'enfants qui sont déjà là, qui n'ont pas de famille."