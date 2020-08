Juju Fitcats atteinte du coronavirus, elle met en garde : "Ne vous croyez pas invincibles"

Afin de mettre en garde leurs fans, plusieurs stars ont dévoilé avoir été atteints du coronavirus et chacun a une histoire différente. Carla Moreau a par exemple expliqué avoir eu la Covid-19 avec son chéri Kevin Guedj sans même le savoir. De leur côté, Juju Fitcats et Thibo InShape ont ressenti des symptômes, plus importants chez la jeune femme victime d'une maladie qui lui cause un essoufflement au quotidien. Sortie de quatorzaine, la star des réseaux sociaux a voulu partager son expérience. Une façon d'alerter ses très nombreux abonnés.

Juju Fitcats se confie sur sa maladie

Juju Fitcats va mieux même si elle n'est pas encore totalement débarrassée de certains symptômes liés à la Covid-19. Dans une vidéo postée sur Youtube ce dimanche 16 août, l'influenceuse est revenue sur le déroulement de sa maladie, des premiers symptômes au test jusqu'à aujourd'hui. L'occasion pour elle de se confier sur la maladie respiratoire dont elle souffre. "Depuis mes 9 ans, je suis atteinte de maladies auto-immunes différentes. Depuis 3 ans, ça me créé des soucis respiratoires que j'ai appris à gérer mais qui sont difficiles et pour lesquels on ne trouve pas encore d'explication" a confié la chérie de Thibo InShape. Après avoir été testée positive, Juju Fitcats avoue s'être "mise à pleurer" en apprenant la nouvelle à ses parents à cause d'un "coup de stress". Au fil des jours, la star des réseaux a connu des hauts et des bas et n'est pour l'instant pas totalement rétablie même si elle va mieux.

"On a été prudents"

Mais Juju Fitcast et Tibo InShape n'ont toujours "aucune idée" de la façon dont ils ont été contaminé à la Covid-19. En effet, les deux stars ont pris leurs précautions et respecté les gestes barrières. "On a été relativement prudents sur tous les tournages qu'on a fait, on a pas vu beaucoup de monde depuis le déconfinement, on ne fait même pas la bise et de câlins à nos familles" explique Juju Fitcats. Un seul de leur proche, le meilleur ami de Tibo InShape, a été testé positif comme eux.

Une vidéo qui permet aussi à celle dont le vrai prénom est Justine de mettre en garde ses 2,3 millions d'abonnés : "Quand je vois sur les réseaux des gens qui sont en boîte ou dans les bars, je comprends que ce soit l'été et qu'on ait besoin de faire la fête, c'est humain (...) mais franchement je me dis que tu peux le choper super facilement (...) S'il vous plaît faites attention à vous, pour votre santé et pour vos proches. Vous pouvez avoir dans votre entourage des gens qui auront des effets secondaires beaucoup plus graves. Je sais que c'est l'été mais faites attention s'il vous plaît." a-t-elle déclaré. Et d'ajouter : "Ne vous pensez pas invincibles car vous êtes jeunes. A tout âge on peut le choper, à tout âge on peut avoir des symptômes."