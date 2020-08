Carla Moreau et Kevin Guedj contaminés par le coronavirus : "On l'a eu et on ne le savait pas"

Alors que Kevin Guedj est très présent sur les réseaux sociaux, il s'est absenté quelques jours ce qui a inquiété ses abonnés. Afin de les rassurer, Carla Moreau a rapidement pris la parole pour leur confier que son chéri a dû être hospitalisé suite à une poussée de fièvre : "Ce n'est absolument pas le coronavirus. Donc on est déjà rassurés. Les médecins pensent que ça peut être une grosse insolation et un infection alimentaire." Le papa de Ruby a à son tour donner de ses nouvelles en expliquant qu'il n'y a rien de grave.

"Avec Kevin Guedj, on a eu le coronavirus"

Aujourd'hui, Kevin Guedj va beaucoup mieux et a même pu rentrer à temps pour le barbecue chez Jessica Thivenin et Thibault Garcia, avec Benjamin Samat, Nicolas Ferrero, qui a été écarté des Marseillais VS Le reste du monde 5, Maëva Ghennam, Greg ou encore sa nouvelle petite amie Angèle. Mais avant son retour à la maison, sa fiancée Carla Moreau a dévoilé un secret aux internautes : ils ont été contaminés par le coronavirus lorsqu'ils habitaient encore à Londres.

La maman de Ruby explique : "Ce qu'on ne vous avait pas dit avec Kevin, c'est qu'on l'avait eu à l'époque. Quand on était sur Londres. Moi j'ai fait le test pour ma liposuccion, donc Kevin en a profité pour le faire aussi. C'est à ce moment-là qu'on a appris qu'on l'avait eu sur Londres. On a eu des symptômes différents. (...) On l'a eu très fort là-bas et on ne le savait pas. Au final, on a appris qu'on l'avait eu en rentrant à Marseille. Du coup, on a été immunisés comme c'était tellement fort. On a eu assez d'anticorps pour ne pas l'avoir. C'est pour ça que je ne savais qu'il ne l'avait pas en rentrant à l'hôpital. Mais on a quand même fait les tests."

"Tous ses bilans sont bons"

Sauf que Kevin Guedj a ensuite avoué qu'ils ne sont pas vraiment immunisés : les médecins lui ont précisé qu'ils pouvaient le ravoir. Pour le moment, ce n'est pas le cas car lors de son séjour à l'hôpital, le candidat des Marseillais VS Le reste du monde 5 a passé plusieurs fois le test et le résultat s'est toujours avéré négatif : "Il a eu une grosse montée de chaleur parce qu'il est resté au soleil. Tous ses bilans sont bons. (...) C'est la chaleur parce que je sais qu'il supporte très mal le soleil. Il a été testé négatif au coronavirus. On a été testé à l'hôpital, il n'y a aucun soucis." Par contre, Stéphanie Durant, elle, a été récemment testée positive au coronavirus.