Kevin Guedj hospitalisé, il rassure ses abonnés : "Il n'y a rien de grave"

Ce n'est pas la grande forme pour Kevin Guedj ! Depuis deux jours, il est à l'hôpital, c'est Carla Moreau qui a partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux : "Il a eu une grosse poussée de fièvre, ses muscles se sont contractés, donc on est directement partis aux urgences. (...) Ce n'est absolument pas le coronavirus. Donc on est déjà rassurés. Les médecins pensent que ça peut être une grosse insolation et un infection alimentaire. Pour l'instant, ils ne savent pas, ils attendent les résultats des tests." Cette canicule n'épargne décidément personne.

Kevin Guedj donne de ses nouvelles

La bonne nouvelle est que Kevin Guedj va beaucoup mieux aujourd'hui. Il a même retrouvé assez de force pour se confier sur son état de santé : "Je sais que Carla a parlé sur les réseaux sociaux sur ce qui m'est arrivé. Déjà, merci à tous pour votre soutien. J'ai reçu des tonnes et des tonnes de messages. Que ce soit la famille, les amis et même les personnes que je ne connais pas, ça fait vraiment plaisir. Là, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Ça fait deux jours et demi que je suis bloqué à l'hôpital."

Le candidat des Marseillais VS Le reste du monde 5 ajoute : "J'ai eu 40 de fièvre pendant 24h, c'était un peu chaud. Ils ont éliminé plein de maladies, comme le covid. Là, ils cherchent ce que c'est. Apparemment, ça devrait aller mieux. Je vous tiendrai au courant de toute façon, mais il n'y a rien de grave. (...) J'espère sortir le plus rapidement possible." Kevin Guedj attend de savoir s'il est contagieux avant de sortir de l'hôpital : le but est d'éviter de contaminer sa fille Ruby.