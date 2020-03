Journée du sommeil : 5 questions que l'on se pose

Combien d'heures doit-on dormir en moyenne ?

La durée recommandée de sommeil varie en fonction des personnes et de leur âge. Un bébé aura besoin, en moyenne, de 15 à 20 heures de sommeil, contre 10 à 12 heures pour un enfant. En revanche, un adolescent aura normalement besoin de 9 à 10 heures et seulement 7 à 8 heures seront nécessaires à l'adulte. Une personne âgée, quant à elle, a besoin de très peu de sommeil.

Les Français dorment-ils assez ?

Malheureusement, les Français ne dorment pas assez. Outre ceux qui souffrent de graves insomnies ou de pathologie comme l'apnée du sommeil, les gens dorment de moins en moins. Dans son Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) de mars 2019, Santé Publique France a calculé qu'on est passé sous la barre des sept heures de sommeil par nuit (6h42). Plus d'un tiers des Français dorment moins de 6h par nuit (35,9%) et plus d'un quart (27.7 %) sont en dette de sommeil.

Pourquoi dort-on moins ?

En 50 ans, les Français ont perdu en moyenne une heure et demi de sommeil par nuit. Comment cela se fait-il ? selon Santé Publique France, plusieurs facteurs entrent en jeu, comme l'augmentation du travail de nuit (entre 1990 et 2013, le nombre de personnes travaillant la nuit a augmenté d'un million), ou encore l'allongement du temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail. Les écrans jouent aussi un rôle important dans ce manque de sommeil puisque 9 Français sur 10 passent la soirée à surfer sur internet, sur les réseaux sociaux ou à regarder des séries.

Quelles conséquences pour la santé ?

Ce manque de sommeil peut avoir un vrai risque pour la santé. Et pour cause, il aggrave la plupart des maladies chroniques comme l'obésité, le diabète, l'hypertension, les problèmes cardiaques et augmente les risques d'infection. De plus, cela a des conséquences sur l'humeur - irritabilité, dépression - et sur la concentration et la vigilance. Au contraire, bien dormir peut améliorer la santé intestinale ou encore protéger le coeur.

Comment mieux dormir ?

Il existe plusieurs "règles" à respecter pour mieux dormir. D'abord, il est important de se coucher et se lever à heures fixes. Une petite sieste d'un quart d'heure, vingt minutes par jour peut aider. Il est également recommandé de faire régulièrement au moins une demi-heure de sport par jour et de s'exposer à la lumière du jour pendant plus d'une heure. Il est préférable d'éviter les excitants comme l'alcool et le tabac surtout le soir. Quant aux écrans, il faudrait, dans l'idéal, s'imposer un couvre-feu.