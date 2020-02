La paralysie du sommeil n'est pas qu'un truc de film d'horreur : zoom sur ce vrai trouble angoissant

La paralysie du sommeil fait peur à beaucoup de twittos

De plus en plus de jeunes parlent de la paralysie du sommeil sur Twitter. La majorité d'entre eux sont vraiment flippés et plusieurs témoignent sur ce problème qu'ils ont eu durant la nuit. Et les internautes sont nombreux à espérer ne plus jamais revivre ça. Mais qu'est-ce que c'est ? Une sorte de cauchemar éveillé, qui survient au moment de s'endormir ou au moment de s'éveiller. Il s'agit d'une parasomnie qui fait partie de la Classification internationale des troubles du sommeil a été établie par l'American Academy of Sleep Medicine.