Jordyn Woods libérée du clan Kardashian : elle vit sa best life, ses fans savourent son émancipation

Vivant sa meilleure vie, Jordyn Woods a multiplié les posts sur Instagram, se montrant sexy et confiante, heureuse entourée de ses amies et surtout en vacances dans des endroits sublimes. Ses fans, très contents pour elle, l'ont félicitée de ne plus voir Kylie Jenner dans les commentaires : "Qui a besoin de Kylie avec des beautés naturelles comme ça ?", "Tu n'as pas besoin des Jenner", "Voilà ce qui se passe quand tu te débarrasses de certaines personnes", "C'est avec des filles comme ça qu'il faut que tu traînes désormais".

Depuis qu'elle ne voit plus Kylie Jenner, elle connaît le succès

Mieux, depuis qu'elle ne passe plus 24h/24 avec Kylie Jenner, avec qui elle s'était même mariée pour le délire dans Life of Kylie sur E!, Jordyn Woods cartonne dans sa vie professionnelle. "Je ne pense pas qu'une seule photo représente cette année ou cette décennie correctement" s'était réjouie la businesswoman sur Insta, le soir du réveillon du nouvel an. "La petite fille que j'étais n'aurait jamais imaginé les endroits où je suis allée et ceux où je vais me rendre" avait-elle ajouté, "Cette année seulement j'ai tourné dans plusieurs films et séries, j'ai lancé mon programme de fitness", "fait la couverture de magazines, réalisé de belles collaborations", "voyagé à travers le monde et rencontré des gens géniaux".