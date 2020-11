Joker : bientôt une version féminine du vilain jouée par Katie Cassidy (Arrow) ?

On le sait, rien n'est impossible dans le monde de DC au cinéma. Suicide Squad a fait un bide et s'est pris de violentes critiques ? Le film aura tout de même le droit à une suite. Justice League n'a convaincu personne ? WB offre 70 millions de dollars à Zack Snyder pour monter sa Snyder Cut. Le DCEU est toujours en marche avec des films comme Aquaman 2 et The Flash au programme ? DC/WB produisent également des films à part au risque de perturber le grand public (Joker, The Batman).

De Black Canary à Catwoman ?

Aussi, face à cette réalité qui prouve que tout est finalement possible, Katie Cassidy s'autorise désormais à avoir quelques rêves. Au micro du Geek House Show, l'inoubliable interprète de Laurel Lance / Black Canary dans la série Arrow a révélé son envie d'incarner une autre héroïne culte au sein de chez DC.

"Ça serait Catwoman. J'ai toujours été une énorme fan d'elle" a notamment confié la comédienne, avant d'ajouter avoir été sous le charme d'une ancienne interprète de la copine de Batman, "Michelle Pfeiffer en Catwoman, c'était une tuerie" et d'avoir un argument ultime en sa faveur pour convaincre les producteurs de la choisir, "Il se trouve que je suis aussi une énorme fan de chats". Passer d'un oiseau à un chat, quelle drôle d'ironie.

Une nouvelle version du Joker ?

Mais ce n'est pas tout, Katie Cassidy a un autre rêve lié au monde de DC. Lequel ? Celui-ci d'incarner une nouvelle version de son plus grand vilain, "Ça serait vraiment cool de jouer le Joker, mais en tant que femme". L'idée est plutôt intrigante sur le papier, Harley Quinn n'étant clairement pas au même niveau que le clown, et la comédienne en est persuadée, "Je pense que je ferais une très bonne Joker".

Malheureusement pour elle, entre Joaquin Phoenix qui pourrait revenir pour un Joker 2 et un Jared Leto toujours attaché au DCEU, on imagine mal le studio faire une place pour une troisième version du méchant.