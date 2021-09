JOJO's Bizarre Adventure - Golden Wind : Jhon Rachid au casting de la VF, une performance parfaite

JOJO's Bizarre Adventure se dévoile enfin en VF

Longtemps disponible uniquement en VOSTFR (Version Originale Sous-Titrées Français), l'anime JOJO's Bizarre Adventure - lancée en 2012 au Japon, a désormais le droit à sa VF (Version Française). Kazé - qui produit l'édition française de la série en DVD et Blu-ray, mais également ADN - la plateforme de streaming qui diffuse les épisodes, ont en effet mis en place une véritable traduction de cette oeuvre emblématique.

Ainsi, depuis quelques semaines maintenant, il est désormais possible de (re)découvrir les aventures de ces personnages hors du commun dans la langue de Molière concernant les saisons Phantom Blood, Battle Tendency et Golden Wind. Et du côté de Stardust Crusaders et Diamond Is Unbreakable ? Il faudra malheureusement attendre encore un peu avant de voir ces doublages se concrétiser.