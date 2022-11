Johnny Depp refuse de payer 2 millions à Amber Heard après le procès, il fait appel du verdict

Après plusieurs années de bataille entre les ex-époux et un procès de six semaines, c'est le 1er juin 2022 qu'Amber Heard a été reconnue coupable de diffamation envers Johnny Depp qu'elle accusait de violences conjugales durant leur relation. A l'issu d'une délibération de trois jours, les jurés ont estimé que l'actrice avait effectivement diffamé Johnny Depp à travers trois déclarations considérées comme "fausses", mais également imaginées avec "une réelle malveillance".

A cet effet, la star d'Aquaman a donc été condamnée à une amende de 10 millions de dollars pour dommages et intérêts compensatoires, mais aussi à une amende de 5 millions de dollars pour dommages punitifs. Une seconde somme très importante qui signifie que le jury a estimé qu'au-delà de la diffamation, Amber Heard méritait d'être sanctionnée pour avoir agi de façon intentionnelle afin de "mépriser la vérité en sachant que les déclarations étaient probablement fausses".

Pour quelle raison Johnny Depp a-t-il été condamné durant le procès ?

Cependant, si Johnny Depp est donc ressorti vainqueur de ce procès, ce qui lui a permis de reprendre sa carrière après avoir été blacklisté pendant quelques années - l'acteur enchaîne les concerts aux USA, vient de jouer le roi Louis XVI pour le nouveau film de Maïwenn et va bientôt devenir réalisateur, il a lui aussi été sanctionné au cours de ce procès.

Pour quelle raison ? Il a été estimé par le jury que l'un des avocats de Johnny Depp avait eu des propos diffamatoires en assurant qu'Amber Heard, sur les conseils de son propre avocat, et ses amis, avait piégé son client en mettant en scène de faux dégâts afin de les faire examiner deux fois par la police lors d'une soirée, en vain. Et même si aucun dommage punitif n'a été accordé, ce qui signifie que le jury n'a pas cru que l'avocat avait délibérément menti, mais qu'il avait simplement manqué de preuves pour corroborer ses propos, Johnny Depp a tout de même été condamné à payer une amende 2 millions de dollars.

Le comédien fait appel du verdict

Or, comme on pouvait s'en douter et à l'instar d'Amber Heard qui souhaite de nouveau faire juger cette affaire, l'ex-star de Pirates des Caraïbes conteste aujourd'hui cette peine. Selon Variety, "l'équipe légale de Johnny Depp vient d'agir pour faire appel de la victoire d'Amber Heard sur l'une de ses demandes reconventionnelles", en engageant ainsi officiellement des démarches auprès de la cour de Virginie. Estimant ce verdict "erroné", les avocats avancent que l'acteur ne peut décemment "pas être tenu pour responsable de commentaires exprimés par son propre avocat".

Comme on peut le découvrir dans des documents publiés cette semaine, l'équipe du comédien rappelle que "Mademoiselle Heard n'a présenté aucune preuve durant le procès qui tendrait à prouver que Monsieur Depp était personnellement impliqué dans la réalisation des trois communiqués de Waldman mis en cause. Au contraire, Monsieur Depp a même témoigné qu'il n'avait jamais vu les communiqués avant l'enregistrement des demandes reconventionnelles en 2020".

Toujours dans cet appel, la team de Johnny Depp ajoute par ailleurs que "Monsieur Waldman est un contracteur indépendant dont la conduite prétendument délictuelle n'est pas automatiquement imputable à Monsieur Depp, tout en sachant qu'aucune preuve d'une quelconque malveillance de Monsieur Waldman n'a été présentée durant le procès".

Une décision importante pour la réputation de l'acteur

Si cet appel peut paraître futile et un simple détail, il a au contraire une réelle importance. Comme le confiait Johnny Depp durant le procès, il a conscience que dès l'instant où Amber Heard a commencé à le diffamer, certaines personnes ont commencé à le considérer comme coupable et continueront à le faire, peu importe les preuves apportées. Aussi, il ne lui est pas envisageable de laisser penser que son ex-femme a remporté une victoire contre lui durant le procès ce qui, dans l'imaginaire collectif, peut laisser entendre qu'il est réellement coupable de violences.

A ce jour, on ne sait pas quand cet appel sera jugé, tandis que le clan d'Amber Heard n'a pas encore réagi. Malgré tout, on comprend bien que cette histoire est encore loin d'être terminée et devrait continuer à alimenter la presse people pendant de longs mois.