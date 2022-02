Jesta Hillman et Benoît Assadi : "six mois d'enfer", le couple a souffert à la naissance de ses enfants

Etant donné que le couple ne peut plus participer à Koh-Lanta à cause de leurs passages dans d'autres émissions de la TNT, Jesta Hillman et Benoît Assadi profitent désormais de Mamans & Célèbres (TFX) pour dévoiler le quotidien de leur nouvelle petite famille composée de Juliann (2 ans et demi) et Adriann (1 an).

Jesta se confie sur la difficulté d'élever des enfants

Et comme on pourra encore une fois le découvrir à l'écran cette année (la famille sera de retour le 14 mars 2022), l'éducation de ces deux garçons n'est pas toujours une partie de plaisir. A l'occasion d'une session de questions/réponses organisée sur Instagram cette semaine, Jesta a au contraire confessé que c'était bien plus sportif de les élever que de jouer aux épreuves imaginées par Denis Brogniart et son équipe.

"Un an et demi d'écart, c'est chaud car ce sont tous les deux des bébés qui ne sont pas autonomes au début et forcément, c'est sport, a-t-elle dans un premier temps confié. Mais on serre les dents et ça finit par aller mieux avec un peu de temps, de communication et surtout de la patience."

Son couple avec Benoît malmené après la naissance de Juliann

Puis, à la question, "lequel des deux garçons a été le plus compliqué à gérer au début ?", la réponse a sonné comme une évidence pour la jeune maman. "Juliann 100 000 000 de fois. Honnêtement, Juliann nous a fait vivre six mois d'enfer, a-t-elle admis, encore marquée par cette expérience. C'était tellement éprouvant. Il ne dormait pas la nuit, pas de sieste, on ne pouvait jamais le poser, il ne supportait pas la poussette ni la voiture. Clairement, on ne vivait plus. Je l'avais au sein H24. Il n'y avait que ça qui l'empêchait de hurler."

Un tableau qui ne fait pas forcément rêver et qui serait même encore loin de la réalité. Jesta l'a ensuite ajouté, l'arrivée de ce premier enfant dans leur vie aurait pu sérieusement mettre en danger sa relation avec Benoît. "J'ai même des amis qui venaient souvent nous voir, qui ont vu ça de l'intérieur, et qui nous ont avoué quelques mois plus tard qu'ils ne savaient même pas comment notre couple avait pu tenir", a-t-elle soufflé.

Une déclaration forte mais également rassurante. Après tout, si le couple a survécu à ça, alors il devrait pouvoir faire face à toutes les épreuves possibles !