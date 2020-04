Jean-Philippe (Top Chef 2020) encore éliminé : des internautes demandent le retour de Gratien

La compétition s'intensifie dans Top Chef 2020 sur M6. Ce mercredi, seuls Mory, Adrien, Jean-Philippe, revenu après son élimination en semaine 3, et Martin se sont affrontés dans l'émission de M6 car Diego, Mallory et David ont gagné leur place pour la semaine prochaine en remportant l'épreuve de la boîte noire. Les candidats "en danger" ont dû impressionner le chef Alexandre Mazzia en réalisant un plat salé avec du chocolat et c'est Adrien qui a remporté le défi haut la main. Mory, Jean-Philippe et Martin ont alors été envoyés en dernière chance, mais Philippe Etchebest a eu la lourde décision de choisir entre les deux membres de sa brigade bleue.

Jean-Philippe éliminé pour la seconde fois

De manière, le chef a sauvé Martin : Jean-Philippe s'est donc retrouvé une nouvelle fois en dernière chance face à Mory, habitué de cette épreuve redoutable puisqu'il s'agit de sa cinquième fois à lui. Leur objectif était de cuisiner un plat à base d'agrumes... et c'est la réalisation de Jean-Philippe qui a le moins convaincu : "les dernières chances réussissent à Mory, mais elles ne te réussissent pas à toi alors que tu me fais une belle épreuve sur le chocolat dans le plat salé (...) T'as fait beaucoup trop de choses dans ton assiette", a expliqué Philippe Etchebest. Le sous-chef d'un restaurant 1 étoile a donc fait un retour express dans Top Chef 2020.

Les internautes réagissent

Comme à leur habitude, les internautes ont été nombreux à commenter l'émission de M6 ce mercredi 22 avril 2020. Et alors que certains se sont montrés déçus du second départ de Jean-Philippe, d'autres se sont moqués et ont demandé le retour de Gratien, éliminé la semaine dernière lors de la dernière chance qui a permis le retour du candidat qui habite à Monaco : "Jean Philippe a pris la place de Gracien pour la perdre par la suite. Quel gâchis", "Vu que Jean-Philippe est éliminé, est-ce qu'on peut faire revenir Gratien du coup ?", "Jean-Philippe ? J'ai déjà oublié qui c'était", peut-on lire sur Twitter.