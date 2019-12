Jean-Michel (L'amour est dans le pré 2019) et Christine séparés ? Leur rupture se confirme 💔

L'amour est dans le pré 2019 : Jean-Michel et Christine, la rupture

Après Brigitte et Francis et Yves et Lucienne, un autre couple de L'amour est dans le pré 2019 vient de se séparer. De qui s'agit-il ? Vous aurez sûrement deviné que les deux candidats de l'émission de M6 sont Jean-Michel et Christine. C'est une habitante du village de l'ouvrier agricole qui a annoncé leur rupture.