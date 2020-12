Jazz (JLC Family) et Laurent séparés après la tromperie ? Elle réagit pour la première fois

Accusé par Maeva Ghennam d'avoir des maîtresses et donc de tromper Jazz, Laurent est récemment sorti du silence et est passé aux aveux. Non, il n'a pas couché avec une autre personne, mais oui, il lui arrive de discuter avec une autre femme, "Ca va être simple, clair, précis. Je suis un homme. Oui, ce qui est sorti est vrai, je l'avoue, j'ai discuté avec une fille. A partir de là, c'est comme si j'avais trompé ma femme (...) Vous essayez de détruire une famille pour des discussions."

Bientôt la fin du couple Jazz / Laurent ?

Une mise au point qui se voulait rassurante (il n'y a pas eu de passage à l'acte), mais qui n'a pas totalement réussi à convaincre le public. Aussi, malgré un premier soutien de la part de Jazz, "Mon mari, c'est mon mari. Que ce soit vrai ou que ce soit faux, ça restera le père de mes enfants", de nombreuses rumeurs de divorce ont progressivement commencé à apparaître sur le net.

Faut-il craindre le pire pour la JLC Family après ces révélations ? La relation entre Jazz et Laurent va-t-elle prochainement se conjuguer au passé ? A priori, la réponse est... non. Tandis que le couple est apparu toujours aussi complice à Noël, Jazz a profité de la question d'un fan pour faire un premier bilan. Interrogée sur l'état de leur histoire, "Est-ce que ça va déjà un peu mieux avec Laurent ?", la soeur d'Eva Queen a tout simplement répondu, "Oui, ça va un peu mieux. Mais je me laisse du temps".

Autrement dit, si Jazz ne souhaite pas se précipiter afin de ne pas prendre la mauvaise décision, elle semble néanmoins se diriger vers l'accord d'une seconde chance. A suivre.