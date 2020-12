Jazz (JLC Family) et Laurent ensemble pour Noël : il lui offre un sublime parure de diamants

Cette semaine, Jazz et Laurent ont fait parler d'eux et pas uniquement avec l'annonce de la date de diffusion de la saison 3 de la JLC Family. Dimanche dernier, Maeva Ghennam balançait sur le couple, dévoilant que Laurent aurait des maîtresses à Dubaï où il réside avec Jazz et leurs enfants. Le candidat de télé-réalité avait confirmé avoir échangé des messages avec Lilly, une amie de la candidate des Marseillais et Jazz avait décidé de quitter les réseaux durant quelques jours.

Jazz et Laurent s'affichent ensemble pour Noël

Preuve que leur couple a résisté à cette épreuve, Jazz et Laurent se sont affichés ensemble sur les réseaux sociaux ce vendredi 25 décembre. En story sur Instagram et Snapchat, le couple a montré l'ouverture des cadeaux de Noël de leurs proches. L'occasion de découvrir le sublime cadeau réservé à Jazz par Laurent : une très belle parure de bijoux en diamants. La maman de Chelsea et Cayden a posé avec ses bijoux comme on peut le voir ci-dessous.