Jazz et Laurent Correia critiqués sur le look de leur fils Cayden : ils prennent une grosse décision

La saison 4 de la JLC Family démarre le 30 août 2021 sur TFX ! Les téléspectateurs sont impatients de découvrir si Jazz va annoncer être enceinte de son troisième enfant avec Laurent Correia. La rumeur de grossesse tourne depuis plusieurs mois maintenant. L'ex-candidate des Anges 8 l'a pourtant démentie, mais une nouvelle "preuve" a encore semé le doute. Certains internautes continuent de mener leur enquête tandis que d'autres préfèrent s'intéresser au look de Cayden.

Changement de look pour Cayden !

Les cheveux longs du petit garçon semblent en déranger plus d'un. Quelques personnes reprochent même à Jazz et Laurent de laisser Cayden ressembler à une fille... Ces critiques auraient-elles donc poussé les stars de la JLC Family à couper les cheveux de leur fils ? Eh oui, Laurent et Jazz Correia ont décidé d'offrir un nouveau look à leur bout de chou. Un nouveau look auquel l'influenceuse a encore du mal à s'habituer : "C'est trop chelou, mais il est trop beau."