Jazz Correia a-t-elle quitté We Events à cause de Julien Tanti et Manon Tanti ? Elle se justifie

Jazz Correia a-t-elle quitté We Events à cause de Julien Tanti et Manon Tanti ?

Jazz Correia et son mari Laurent Correia ont quitté We Events. En effet, les parents de Chelsea et Cayden, qui attendent un troisième enfant (Jazz a officialisé être enceinte en septembre 2021), sont partis de l'agence de Wesley Nakache pour retourner chez Shauna Events, créée par Magali Berdah. Et plusieurs internautes disent que ce serait à cause de Julien Tanti et Manon Tanti. En effet, le roi des problèmes et sa femme avaient annoncé quelques jours avant avoir quitté Shauna Events pour aller chez We Events. Et vu que Jazz et Laurent et Julien et Manon ne peuvent pas se voir, beaucoup d'abonnés ont supposé que c'était lié. Alors la soeur d'Eva Queen a-t-elle quitté We Events parce que le couple star des Marseillais à Dubaï a signé là-bas ?

L'influenceuse qui partage son quotidien dans la JLC Family sur TFX a répondu dans sa story Instagram. Jazz assure que "ça a été un choix fait avec réflexion et pour le travail, pour mon plan de carrière", et pas du tout par rapport à Julien Tanti et Manon Marsault Tanti. "Pour ma part je n'avais aucune animosité avec personne, il n'y avait pas de guerre" a-t-elle précisé, "à partir de ce jour là, il y a beaucoup d'influenceurs, de blogueurs, de gens qui sont intervenus et qui se sont révoltés d'un côté comme de l'autre". Eh oui, depuis qu'elle est revenue chez Shauna Events, Jazz a été taclée par plusieurs personnalités, comme par exemple Nabilla Benattia. L'influence est un "milieu très malsain" a souligné celle qui s'était clashée avec Sadek.