Jameela Jamil (The Good Place) : "forcée", elle fait son coming out queer et quitte Twitter

Dans un long message, Jameela Jamil a avoué avoir été forcée à faire son coming out queer par la pression de plusieurs twittos : "Twitter est brutal. C'est pour ça que je n'ai jamais fait mon coming out queer". "J'ai ajouté l'arc-en-ciel à mon nom quand je me suis sentie prête, il y a des années" a-t-elle ajouté, "car ce n'est pas facile d'être acceptée dans la communauté d'Asie du Sud (elle a un père indien et une mère pakistanaise, ndlr)".

Jameela Jamil quitte Twitter

Elle qui avait notamment poussé un coup de gueule contre les placements de produits, rappelant que les célébrités ont des coachs sportifs privés et des chefs cuisiniers, a toujours été franche. "J'ai toujours répondu honnêtement quand on me posait la question sur Twitter" a-t-elle ainsi souligné, "Mais je n'ai jamais fait de déclarations parce que j'avais peur qu'on m'accuse de sauter dans le train en marche et d'en souffrir, alors c'est quelque chose qui m'a causé beaucoup de confusion, de peur et de tourments quand j'étais enfant".

Désormais ouvertement queer, Jameela Jamil a rappelé les difficultés qu'elle a dû traverser avant d'en arriver là : "Dans ma famille, personne n'était ouvertement 'out'. Et c'est aussi très dur pour une comédienne de s'ouvrir sur sa sexualité, surtout quand on est déjà une femme racisée de la trentaine". "Ce n'est absolument pas comme ça que je voulais faire mon coming out" a-t-elle déploré, avant d'annoncer avoir pris la décision de se retirer de Twitter : "Je quitte l'appli quelques temps car je ne veux pas voir des commentaires méchants. Vous pouvez garder votre avis".