Voici le top 10 des youtubeurs les mieux payés de 2019... et il y a des surprises

En 2018, le youtubeur le mieux payé n'était autre qu'un enfant de 8 ans, Ryan de la chaîne Youtube "Ryan ToysReview. Selon le classement élaboré par Forbes, il gagnait 22 millions d'euros en déballant et présentant des jouets et dépassait les plus grands comme PewDiePie et Jake Paul. Mais qu'en est-il cette année ? Comme chaque année, Forbes a dévoilé son top 10 des youtubeurs les mieux payés sur l'année écoulée.

Le classement des youtubeurs les mieux payés en 2019 dévoilé !

Et comme l'année dernier, Ryan Kaji, 8 ans, persiste à la première place avec 26 millions de dollars. Mais il n'est pas le seul enfant présent dans ce top 10 : la russe Anastasia Radzinskay, 5 ans fait son entrée directement à la 3e position !

Premier youtubeur du monde, derrière T-series, PewDiePie gagne 2 places cette année mais perd 2,5 millions de dollars. Alors qu'il vient d'annoncer qu'il ferait un break sur la plateforme en 2020, cela ne risque malheureusement pas de s'améliorer.

Jake et Logan Paul évincés du top 10 de Forbes

Alors que, l'année dernière, Jake et Logan Paul étaient respectivement 2e (avec 21,5 millions) et 10e (avec 14,5 millions), ils sont tous les deux absents du top 10 de cette année ! Le fait qu'ils aient tous les 2 arrêté les blogs quotidiens en 2018 a-t-il un impact dans ce résultat ? A noter que le classement prend en compte à la fois les revenus générés par Youtube, mais aussi les autres revenus comme ceux générés par les marques des youtubeurs.

Voilà le classement :

10e : VanossGaming (Evan Fong) - 11,5 millions

9e : DanTDM (Daniel Middleton) - 12 millions

7e ex-aequo : Markiplier (Mark Fischbach) - 13 millions

7e ex-aequo : PewDiePie (Felix Kjellberg) - 13 millions

6e : Preston (Preston Arsement) - 14 millions

5e : Jeffree Star - 17 millions

4e : Rhett and Link - 17,5 millions

3e : Anastasia Radzinskaya - 18 millions

2e : Dude Perfect - 20 millions

1er : Ryan Kaji - 26 millions