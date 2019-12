PewDiePie annonce une pause sur Youtube en 2020 : "Je me sens très fatigué"

Que se passe-t-il sur Youtube ? Ces derniers temps, de plus en plus de youtubeurs préfèrent prendre de la distance, à l'instar d'Avner Peres récemment. En cause, de multiples raisons comme l'algorithme de la plateforme, le burn out, la fatigue... C'est d'ailleurs cette dernière raison que PewDiePie donne pour expliquer sa décision de faire une pause en 2020. Dans sa vidéo publiée ce samedi 14 décembre 2019, le youtubeur le plus populaire de la plateforme, derrière T-Series, a annoncé à ses 102 millions d'abonnés sa volonté de s'éloigner un peu de Youtube.

PewDiePie veut faire une pause sur Youtube en 2020 pour des raisons obscures

Si les raisons restent floues, il a déclaré : "Je suis fatigué. Je me sens très fatigué. Je ne sais pas si vous pouvez le voir par vous même. Juste pour information, je prendrais mes distances au début de l'année prochaine.". Le vidéaste suédois, de son vrai nom Félix Kjellberg, a ajouté : "J'expliquerai les raisons plus tard, mais je voulais vous tenir au courant." Suite à son mariage avec Marzia Bisognin, a-t-il envie de changer de vie ? A-t-il d'autres projets en tête ? Va-t-il revenir après ce break ? Il faudra attendre que le youtubeur se confie davantage pour en savoir plus...