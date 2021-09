Jade (Koh Lanta, La Légende) a failli abandonner : "Je voulais faire mon sac et quitter l'aventure"

Jade a failli quitter Koh Lanta, La Légende : elle raconte

Koh Lanta All Stars 2021 alias Koh Lanta, La Légende est diffusée tous les mardis au lieu des vendredis sur TF1. Et l'une des aventurières au casting de cette saison anniversaire des 20 ans a avoué avoir failli quitter l'émission présentée par Denis Brogniart. C'est dans sa story Instagram que Jade a en effet révélé avoir failli abandonner l'aventure. "Si vous saviez qu'au bout du deuxième jour, je voulais faire mon sac et quitter l'aventure !!!" a ainsi révélé Jade. Jade avait tellement de mal sur le tournage de Koh Lanta, La Légende, qu'elle voulait partir.

Qu'est-ce qui l'a fait rester sur le camp ? Une autre aventurière de Koh Lanta, La Légende : Christelle. "Ma Christelle, tu es une personne tellement remarquable" a écrit Jade, "Grâce à ses mots, j'ai eu la force de continuer. Alors, juste pour ça, merci". C'est donc grâce au soutien de Christelle que Jade a décidé de rester dans l'aventure. "Oh ma Jade" a alors répondu Christelle, très touchée, avec un émoji coeur.

Une bonne nouvelle pour les fans de Koh Lanta que Jade soit restée, elle qui avait fait Koh Lanta : Palawan et Koh Lanta : Le Retour des Héros. Elle avait en effet déjà participé 2 fois à Koh Lanta et a été finaliste les 2 fois.

"Pour moi, ce Koh Lanta a été assez difficile à vivre psychologiquement"

Jade avait déjà évoqué son mal-être sur le tournage de Koh Lanta, La Légende. "Pour moi, ce Koh Lanta a été assez difficile à vivre psychologiquement, car la stratégie a pris le pas sur tout le reste" avait confié l'aventurière à Télé 7 Jours.

Et celle qui a balancé avec Clémentine qu'une aventurière de Koh Lanta All Stars 2021 aurait dragué et fait des massages à des aventuriers avait ajouté à 20 minutes : "L'aventure n'est pas comme on l'a connue à l'époque et je trouve ça dommage". "Les décisions sont complètement faussées" à cause des réseaux et "il y a vraiment un décalage entre l'ancienne génération et la nouvelle génération d'aventuriers. On n'a pas la même approche de l'aventure".

Il faut dire qu'il y a aussi eu tensions entre les femmes dans Koh Lanta, La Légende. D'ailleurs, lors d'un conseil où Alix a voté contre Jade (une trahison pour l'alliance entre femmes), Jade avait lancé à Alix : "Je suis étonnée là. J'ai pris un coup. T'es une girouette. Au moins Alexandra, elle a assumé. Des personnes avec ce manque de fiabilité, j'arrive pas à le comprendre. Surtout dans les légendes, être comme ça, j'arrive pas à le concevoir", "je ne veux pas discuter avec une menteuse".