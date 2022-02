Jacquemus cyberharcelé avec des coms homophobes, il répond : "Mes sacs n'ont pas besoin de vous"

Simon Porte Jacquemus répond aux coms homophobes : "Mes sacs n'ont pas besoin de toi. Dégage"

Quand on dit Jacquemus, on pense à ses sacs à main (notamment le Chiquito), à ses crop tops sexy (en maille, lacés, noués, troués...), à ses défilés en pleine nature et souvent dans le sud (champs de blé et de lavande), à toutes les célébrités qui portent ses vêtements et accessoires de désir, mais aussi au sud (sa région natale), au "coup de soleil" (nom d'une de ses collections), à son "citron" (aux Galeries Lafayette des Champs-Elysées)... D'autres pensent aussi au fait qu'il soit un créateur de mode gay assumé, et visiblement cela dérange des potentiels clients homophobes.

Pour la Saint-Valentin, Simon Porte Jacquemus a posté une photo de lui et son chéri Marco Maestri en train de s'embrasser sur Instagram. Un cliché plein de love et canon forcément, avec les deux BG qui sont en couple, posant devant le superbe Palais Bulles à Théoule-sur-Mer (qu'avait acheté Pierre Cardin).