iPhone Photography Awards 2020 : voici les plus belles photos de l'année, réalisées à l'iPhone

Place à la beauté, au talent et à l'art avec les iPhone Photography Awards 2020, aussi appelés IPPAWARDS. La liste des gagnants de ce concours indépendant - et donc non organisé par Apple - vient tout juste d'être dévoilée. Et cette année encore, comme depuis son lancement en 2007, il y a de quoi nous faire couler quelques larmes devant tant de talent. Car, oui, reprécisons-le tout pour éviter toute interrogation : les photos suivantes ont été prises à l'iPhone.

Parmi les lauréats de cette année, le grand prix du gagnant et photographe de l'année est pour Dimpy Bhalotia (Royaume-Uni) avec ces trois enfants qui semblent voler, à découvrir en haut de l'article.