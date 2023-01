Insultée après avoir révélé son nombre de relations en un an, Victoria Méhault (Le Cross) sort les griffes

"Déjà, j'ai eu le mérite d'être honnête avec vous et de vous dire la vérité, parce que si on écoute la plupart des meufs elles ont eu 2 mecs dans leur vie, alors que c'est pas vrai. Moi j'assume, y a pas de soucis. Et puis les mecs, vous vous avez eu 45 000 meufs en un an, on vous félicite, et moi j'ai juste eu 6 mecs et y a des meufs et des mecs qui me traitent", ajouté l'ex de Bastos, avant de conclure : "Alors déjà, commencez par balayer devant votre porte avant de vouloir faire le ménage devant la mienne. Merci !"

Quand on l'attaque, Vivi contre-attaque !