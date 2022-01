Instagram teste des abonnements payants pour avoir des stories et des lives en exclu des influenceurs

Instagram va tester des abonnements payants "pour que les créateurs puissent gagner leur vie"

Déjà en fin d'année 2021, les rumeurs d'abonnements payants sur Instagram circulaient. Et Adam Mosseri, le big boss d'Instagram, a confirmé vouloir créer des abonnements payants sur Insta. Parmi les nouveautés 2022, le patron du réseau social avait parlé de "nouveaux outils de monétisations" pour les influenceurs. "Nous voulons qu'Instagram soit le meilleur endroit pour que les créateurs puissent gagner leur vie en faisant ce qu'ils aiment" a-t-il expliqué dans une vidéo postée sur son compte Instagram.

Les créateurs de contenus "ont besoin de revenus prévisibles" a ajouté Adam Mosseri, "Et les abonnement sont l'un des meilleurs moyens d'avoir des revenus prévisibles, qui ne dépendent pas de l'audience qui varie d'une publication à une autre, inévitablement". Ben oui, les placements de produits ne suffisent pas, les influenceurs ont besoin d'argent.

Ces abonnements payants donneront accès à des lives, des stories et des badges d'abonnés en exclu

Adam Mosseri a ajouté que "les abonnements permettent aux créateurs de monétiser et de se rapprocher de leurs followers les plus engagés, en proposant du contenu et des expériences exclusives : lives d'abonnés, stories d'abonnés, badges d'abonnés". En clair, si vous payez pour vous abonner à Maeva Ghennam (dont le compte Insta avait été supprimé) par exemple, vous pourrez découvrir des stories inédites d'elle, des lives en exclu et avoir un badge d'abonné violet à côté de votre nom de profil pour que les influenceurs vous remarquent dans les coms et dans les MP.

Instagram n'a pas donné de date de lancement pour le moment, on sait juste que ce système d'abonnements payants va être testé sur une poignée d'influenceurs aux Etats-Unis. Et Adam Mosseri a précisé : "Nous espérons ajouter d'autres créateurs à ce test dans les mois à venir. Plus d'informations à venir".

Pour rappel, sur Twitch, vous pouvez vous abonner à vos gamers préférés. Et les utilisateurs de la plateforme peuvent aussi faire des dons, comme sur TikTok. Sur Twitter, il y a aussi des dons avec la "boîte à pourboires". Bref, les outils de monétisation des réseaux sont nombreux.