Instagram : les photos les plus likées de 2021 puent l'amour (pour les autres comme pour soi-même)

La vidéo de Kylie Jenner pour annoncer être enceinte de son deuxième bébé / Instagram : les photos les plus likées de 2021 avec Cristano Ronaldo, Kylie Jenner Ariana Grande...

Instagram, ce monde merveilleux. On y passe chaque jour beaucoup trop de temps pour gratter 7 likes et voir que la vie des autres nous semble bien plus cool que la notre. Pour les stars, c'est un peu différent. La preuve avec le classement/bilan de 2021 des photos qui ont obtenu le plus de likes, forcément bourré de célébrités. Comme l'an dernier, Cristiano Ronaldo et Kylie Jenner squattent une fois encore le podium. Mais qui de CR7 ou de la maman la plus stylée a LA photo la plus likée de 2021 ? Place au (presque) top 10.

2. Ariana Grande Pas d'enfant de prévu ? Restez sur le délire grand Amour et misez sur l'ambiance mariage. Ca n'aura peut-être pas autant de retombées que pour Ariana Grande et son mari Dalton Gomez mais si eux ont obtenu plus de 26,6 millions de likes, vous pouvez espérer dépasser les 10 "j'aime".

3. Kylie Jenner, 4. Billie Eilish Le podium se termine avec... une annonce de grossesse. Oui, encore. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau, on ne le répétera jamais assez. D'ailleurs, on le redit un coup : aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. N'est-ce pas Kylie Jenner ? Malgré sa rupture avec Travis Scott, la jeune milliardaire a re(re-re-re)donné une chance à son couple avec le rappeur. Pari gagnant, Kylie Jenner et Travis Scott attendent un deuxième bébé. Selon certains, Kylie aurait peut-être même déjà accouché en secret... Résultat, 24,6 millions de likes de plus dans le camp du love pour cette vidéo. Derrière, place aux petits joueurs. Si vous n'aimez pas trop l'amour, ou que l'amour ne vous aime pas, un bon vieux selfie des familles peut faire l'affaire. C'est en tout cas comme ça que Billie Eilish a fait péter les notifs avec 23 millions de j'aime. Si la photo montrait sa nouvelle couleur de cheveux, pour la légende, pas besoin de faire compliqué puisqu'elle a juste écrit "pince-moi".

5... 6, 7 et 8. Lionel Messi et Billie Eilish Pour la 5ème place, désolé, on n'a pas de conseil puisqu'il s'agit de Lionel Messi et sa signature au PSG. On vous souhaite un nouveau taff, pourquoi pas, mais pas sûr qu'une photo devant une caisse de Franprix fasse plus de 22,1 millions de likes... Il devance d'un poil Billie Eilish, encore elle, avec son trench coat et son corset Burberry dans Vogue avec 22,05 millions de coeurs. Et... Messi la suit, ils ne se quittent plus, avec 22,002 millions de j'aime pour sa photo en claquettes devant la Copa América. Infatigable, il faut dire qu'il sait s'économiser, il revient encore avec une autre photo, 8ème avec 21,2 millions de likes pour l'annonce de son départ de Barcelone.

9. Tom Holland Pas de bébé à annoncer ? Pas de mariage ? Pas de nouvelle coupe de cheveux ? Misez sur votre crush. Tom Holland, désormais en couple avec Zendaya, a su obtenir 19,7 millions de validations pour sa photo de bon anniversaire avec sa partenaire dans Spider-Man : No Way Home.

10... ? Qui est 10ème ? Difficile à dire. De nombreux classements reprennent les photos les plus likées en ajoutant des photos qui datent d'avant 2021. On a bien tenté de regarder toutes les photos de tous les comptes de toutes les stars mais... Une chose est sûre, ce n'est malheureusement pas cette photo d'Afida Turner mais, pour finir l'année, on trouvait que c'était un beau cadeau. Avantage supplémentaire, vous pouvez à peu près la faire chez vous aussi. Oui, dans le canapé ça marche aussi.