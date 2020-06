Cristiano Ronaldo bat encore un record : il devient la star la plus suivie d'Instagram

Là encore, c'est carrément un exploit. Et en plus, grâce à cette popularité immense sur Instagram, Cristiano Ronaldo gagnerait très bien sa vie. Lui qui fait partie du top 10 des sportifs les mieux payés au monde aurait gagné 2,1 millions d'euros pour 4 publications sponsorisées sur Insta. C'est ce que dit le rapport de l'agence britannique Attain, relayé par le Daily Mail. CR7 aurait empoché cette belle somme pendant le confinement, entre le 12 mars et le 14 mai 2020.

Ariana Grande, The Rock et Kim Kardashian dans le reste du classement

A noter que l'athlète et père de famille est numéro 1 en tant que personne, mais il est numéro 2 après le compte Intagram d'Instagram, qui n'est ni une personnalité ni une personne. Cristiano Ronaldo dépasse ainsi la chanteuse Ariana Grande et l'acteur Dwayne Johnson (alias The Rock), qui sont relayés respectivement en 3ème (avec 191 millions de followers) et 4ème position (avec 187 millions de followers).

Selena Gomez, qui a déjà occupé la première place, est désormais 6ème dans le classement. Dans le reste de ce top 10, il y a aussi les soeurs Kylie Jenner (5ème) et Kim Kardashian (7ème), stars de la télé-réalité américaine devenues des businesswomen accomplies avec leurs marques de beauté. Les stars de la chanson Beyoncé (9ème) et Justin Bieber (10ème ex-aequo) sont aussi là, tout comme les footballeurs et rivaux de Cristiano Ronaldo : Lionel Messi (8ème) et Neymar (10ème ex-aequo).

Top 10 des personnes les plus suivies au monde sur Instagram en 2020

1. Instagram - 354 millions d'abonnés

2. Cristiano Ronaldo - 225 millions d'abonnés

3. Ariana Grande - 191 millions d'abonnés

4. Dwayne Johnson alias The Rock - 187 millions d'abonnés

5. Kylie Jenner - 182 millions d'abonnés

6. Selena Gomez - 180 millions d'abonnés

7. Kim Kardashian - 176 millions d'abonnés

8. Leo Messi - 156 millions d'abonnés

9. Beyoncé - 149 millions d'abonnés

10. Neymar et Justin Bieber à égalité - 139 millions d'abonnés