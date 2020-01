Inséparables en DVD & Blu-ray : Ahmed Sylla et Alban Ivanov se retrouvent dans une comédie hilarante

Quoi de mieux qu'une comédie pour bien débuter cette nouvelle année ? Bonne nouvelle, c'est le 10 janvier prochain que le film Inséparables signé Varante Soudjian et porté par l'excellent duo Ahmed Sylla / Alban Ivanov sortira en DVD, Blu-ray et SVOD.

Une comédie totalement barrée

Au programme ? Aujourd'hui, Mika a la belle vie et s'apprête à épouser la fille d'un riche homme d'affaires. Mais avant ça, Mika était un petit escroc, notamment passé par la case prison. Et malheureusement pour lui, alors que le jour J approche à grands pas, son passé s'apprête à le rattraper et lui ruiner son existence.

En effet, comme vous pouvez le découvrir dans la bande-annonce ci-dessous, Poutine - son ex colocataire derrière les barreaux, va le retrouver et vouloir passer du temps avec lui. Problème, celui-ci est totalement dingue et ne fait strictement rien comme tout le monde. Résultat, Mika va se retrouver empêtré dans des quiproquos improbables et va devoir imaginer des plans aussi fous qu'efficaces pour se débarrasser d'un tel boulet.

Un extrait inédit

Joli succès au box-office (1 037 582 d'entrées en 2019), Inséparables est une comédie à l'ancienne avec deux personnages que tout oppose plongés dans des situations inventives et hilarantes. Et pour vous convaincre de l'absurdité du film (et de la folie de Poutine), on vous propose même un extrait inédit disponible dans notre diaporama. Merci qui ?

Inséparables sort le 10 janvier en DVD, Blu-ray et SVOD.