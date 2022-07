Inoxtag officialise son couple avec La Sirène mais ne partagera pas leur histoire : "Il faut prendre soin des pépites"

Débuté l'été dernier à la suite d'une série de Vlogs avec la Team Croûton, l'arc Inoxtag - La Sirène a finalement pris fin ce samedi 16 juillet 2022 à l'occasion de la vidéo "The Best Date Ever #2 - Special Mexico" publiée sur la chaîne du vidéaste. Ou tout du moins, il l'est pour le public. Et pour cause, le pote de Michou l'a annoncé, il ne souhaite désormais plus filmer / partager sa relation avec Andrea.

Inoxtag officialise avec La Sirène

Après une rencontre mémorable au Mexique, puis des retrouvailles explosives en novembre dernier lors du Zevent 2021 et une semaine de rêve à Paris en décembre ponctuée par les rendez-vous les plus stylés et romantiques possibles - des moments toujours filmés et partagés sur YouTube ou Instagram, Inox et Andrea se sont une nouvelle fois retrouvés en juin dernier à Mexico. Or, si tous les deux n'ont pas arrêté de se la jouer "Tut tut, pas de sentiments ici, on est juste amis" devant la caméra, leur complicité a finalement évolué vers quelque chose de plus sérieux derrière.

"J'ai pas besoin de faire de discours, ça se voit, y a rien à dire. Sachez qu'Andrea c'est une fille bien. Du coup, j'ai pas envie de faire le con, je prends bien mon temps, a-t-il révélé à la fin de sa vidéo, particulièrement touché par ce voyage et les surprises auxquelles il a eu le droit. Je sais qu'en France ou même dans le monde entier, je n'aurais pas la chance de trouver une fille qui est aussi carrée, aussi gentille avec tout le monde, qui prend soin de tout le monde." Puis, il l'a ajouté avec un ton sérieux : "C'est une pépite. Et il faut prendre soin des pépites."