Inoxtag : merci les abonnés ! Son voyage au Mexique sauvé à quelques heures du vol pour rejoindre La Sirène

Inoxtag a eu chaud ! Ses retrouvailles avec La sirène ont bien failli ne jamais avoir lieu ! Rappelez-vous, il y a quelques mois, celui qui a tout fait pour que son pote Michou sorte avec Elsa Blois a organisé The best date ever pour l'influenceuse mexicaine pour qui il a eu un coup de coeur. A la fin de cette vidéo qui a cartonné sur Youtube avec plus de 11 millions de vues, la jeune femme lui a promis que la prochaine fois, ce serait elle qui lui ferait visiter le Mexique.

Le passeport perdu

Ce 26 juin 2022, le Youtubeur s'apprêtait donc à prendre l'avion pour la retrouver, mais tout ne s'est pas passé comme prévu ! A quelques heures de prendre son vol, le meilleur pote de Michou, avec qui il a fait un feat sur son album, s'est aperçu qu'il avait perdu son passeport. Paniqué, il a posté un message sur Twitter pour demander de l'aide. Et miracle ! Un abonné lui a dévoilé que sa maman avait retrouvé son passeport dans un avion et l'avait remis aux objets trouvé de l'aéroport à Paris.