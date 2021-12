Ingrid Chauvin (Demain nous appartient) sur son couple avec Philippe Warrin : "C'est beau et positif"

Ingrid Chauvin en couple avec Philippe Warrin, elle se confie

L'actrice a enchaîné les rôles à la télévision. Et depuis 2017, Ingrid Chauvin incarne Chloé Delcourt dans Demain nous appartient, et aussi dans son spin-off Ici tout commence. Si côté pro tout va bien pour la star, côté vie privée en revanche elle a dû gérer son divorce avec Thierry Peythieu fin 2020, après 9 ans de relation. Malgré la douleur, Ingrid Chauvin qui avait parlé de son divorce a réussi à se remettre de cette rupture.

Et la maman d'un adorable petit garçon, prénommé Tom, a même retrouvé l'amour. Ingrid Chauvin est désormais de nouveau heureuse et amoureuse : elle est en couple avec le photographe Philippe Warrin. Une bonne nouvelle qu'elle avait partagé avec sa communauté sur Instagram. Interviewée par Télé Star, la comédienne a expliqué pourquoi elle a dévoilé leur romance sur les réseaux : "Je suis juste quelqu'un de sincère et au bout d'un moment, j'aime évoquer les choses sans appuyer dessus. Je n'ai pas envie d'en parler davantage, d'ailleurs". Elle désire donc ne pas tout dire sur son idylle pour préserver leur intimité.

La star de Demain nous appartient avoue : "Je ne m'imaginais pas du tout retomber dans une histoire"

Ingrid Chauvin est la première surprise par leur amour, elle qui ne pensait pas retrouver quelqu'un. Elle a donc tenu à rappeler pour les gens qui traversent une rupture et/ou un divorce, que "même si on ne le veut pas - et moi j'étais comme ça, je ne m'imaginais pas du tout retomber dans une histoire - la vie peut réserver de belles surprises qui font du bien. C'est beau et positif".

Avec Philippe Warrin, c'est "une vie bien plus jolie" qu'elle vit. Elle a aussi précisé à propos de son chéri que c'est "quelqu'un de bienveillant, de joyeux. Quelqu'un de bien, quoi !".