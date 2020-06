Inès (Koh Lanta 2020) dans le dur à son retour : "Mon estomac rejetait tout, je vomissais"

Plus jeune, Inès était complexée par son physique, non pas parce qu'elle se jugeait trop grosse, mais parce qu'elle se trouvait trop maigre : "j'étais à 48 kilos pour 1,78m. Très mince, très complexée. Je voulais des formes, les cuisses un peu plus dessinées, un fessier plus rebondi, des bras moins baguettes et le dos légèrement musclé", a-t-elle confié sur Instagram. La finaliste de Koh Lanta 2020 s'est alors mis au sport sans relâche et ses efforts ont payé... jusqu'à ce qu'elle participe à l'émission de TF1, où elle y a reperdu pas mal de kilos.

"Le retour à la réalité a été horrible"

On le sait tous, Koh Lanta est le "meilleur" des régimes. Si vous voulez perdre du poids, c'est parfait ! On a d'ailleurs bien vu le avant/après des candidats de Koh Lanta 2020, mais aussi des saisons précédentes. Efficace, non ?

Le seul petit problème est que votre rapport à la nourriture est compliqué après l'aventure et ce n'est pas Inès qui dira le contraire : "Quand j'ai vu la perte de 12 kilos sur la balance, j'ai halluciné. Je me demandais comment j'allais faire pour les reprendre. Le retour à la réalité a été horrible. Au début, je mangeais de grosses quantités de peur de manquer mais mon estomac rejetait tout et je vomissais", confie-t-elle en interview avec TV Magazine.

"Je faisais des crises"

L'infirmière ajoute : "À mon retour, je faisais des crises, je mangeais mal, j'avais des brûlures d'estomac. Et j'ai pris du gras !" Heureusement, Inès, qui a critiqué le montage de Koh Lanta 2020, a réussi à tout faire rentrer dans l'ordre lors d'un séjour en Corse au mois d'août : "je me suis reprise en mains, avec une alimentation normale et du sport." Tout va pour le mieux aujourd'hui et elle partage d'ailleurs fièrement des photos de sa silhouette en bikini sur Instagram.